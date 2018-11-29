В Екатеринбурге полиция проверит детские рисунки на пропаганду ЛГБТ

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Екатеринбургская полиция организовала проверку по сообщению о конкурсе рисунков, который прошел в школе № 115 в рамках дня толерантности: по данным местных СМИ, дети на плакатах нарисовали однополые пары. Об этом пишет "Интерфакс".

Пресс-группа УМВД РФ по городу сообщает, что правоохранители изучат плакаты на признаки дискриминации по половому признаку и пропаганду гомосексуализма.

В сообщении сказано, что полицейские изъяли 17 рисунков. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным департамента образования Екатеринбурга, конкурс проходил в школе с 12 по 17 ноября. Дети представили 17 рисунков.

"В некоторых работах изображена радуга — символ чистоты, детства, дружбы, олицетворяющая единение народов. Дети рисовали солнце, земной шар, цветы, детей разных национальностей, флаги разных стран", — цитирует агентство текст сообщения.

Сообщается, что на выставке не было рисунков, которые "пропагандируют нетрадиционные ценности".

По данным департамента, с педагогом была проведена разъяснительная работа. Кроме этого, к ситуации подключились психологи, готовые проконсультировать детей, родителей и педагогов.