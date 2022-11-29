В галстуке! Барнаульца удивил внешний вид водителей маршруток в северном городе
Автор сообщения также отметил, что шофёр был «вежлив и приятен»
29 ноября 2022, 09:00
Житель Барнаула побывал в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого АО и впечатлился местными водителями маршруток. Его слова приводит паблик «Чёрное и Белое Барнаул».
«Вот как выглядит водитель маршрутки в Ноябрьске. Костюм, белая рубашка и галстук. Вежлив и приятен», — написал он.
В комментариях один из пользователей пошутил, что такой шофёр ещё и «каждому пассажиру на выходе по 28 рублей платит».
Другие же горожане начали называть города, где ситуация с общественным транспортом обстоит так же хорошо.
Ранее барнаульцы заявили, что у них уже нет сил терпеть автобусы № 65 и 80, которые, по их словам, очень редко ходят и постоянно забиты до отказа.
Округлили. В Барнауле определили новую стоимость проезда в общественном транспорте
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