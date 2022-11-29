В галстуке! Барнаульца удивил внешний вид водителей маршруток в северном городе

Житель Барнаула побывал в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого АО и впечатлился местными водителями маршруток. Его слова приводит паблик «Чёрное и Белое Барнаул».

«Вот как выглядит водитель маршрутки в Ноябрьске. Костюм, белая рубашка и галстук. Вежлив и приятен», — написал он.

В комментариях один из пользователей пошутил, что такой шофёр ещё и «каждому пассажиру на выходе по 28 рублей платит».

Другие же горожане начали называть города, где ситуация с общественным транспортом обстоит так же хорошо.

Ранее барнаульцы заявили, что у них уже нет сил терпеть автобусы № 65 и 80, которые, по их словам, очень редко ходят и постоянно забиты до отказа.