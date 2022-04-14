В Германии может возникнуть дефицит свинины

Заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров Германии Удо Хеммерлинг предупредил жителей Германии о возможном возникновении дефицита свинины. Его слова передаёт Der Spiegel.

По мнению Хеммерлинга, из-за того что долгое время стоимость свинины была пониженной, производство этого продукта упало. Сейчас цены возросли, но объёмы производства нарастить так же быстро фермеры не могут. Производители ранее не могли позволить себе держать больше голов, чтобы не работать «в минус».

«Проблема, скорее, в том, что потребители привыкли к тому, что всё всегда доступно. В отношении мяса это может измениться в ближайшие месяцы», — пояснил Хеммерлинг.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше пользоваться услугами доставки еды. Сокращение числа заказов совпадает с постоянным ростом цен на продукты.