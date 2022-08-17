В Германии заявили, что запасов газа без поставок из РФ хватит на 2,5 месяца

Запасов газа, которыми располагает Германия, не хватит даже на три месяца, если поставки российских энергоносителей прекратятся. Как сообщает «РГ», такое заявление сделал руководитель Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

Он отметил, что к ноябрю удастся заполнить газом на 95% только три четверти газохранилищ, причём лишь при благоприятных условиях «в рамках спроса и предложения».

Напомним, что с конца июля газопровод «Северный поток» работает лишь на 20% от своей максимальной мощности, поскольку «Газпрому» пришлось остановить работу двух турбин. Одна из них находилась на ремонте в Канаде — Оттава долгое время не хотела её возвращать из-за антироссийских санкций.

Через некоторое время, после консультаций с Берлином, её перенаправили в Европу, однако пока вернуть устройство на станцию не удалось.