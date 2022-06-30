В ГИБДД выступили за то, чтобы «разогнать» российские дороги до 150 км/ч

Глава ГИБДД Михаил Черников предложил «разогнать» российские дороги до 150 км/ч. Его слова передает «Интерфакс».

«Конечно надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать», — заявил Черников во время пресс-конференции.

Он напомнил, что ГИБДД инициировало повышение скорости на автострадах со 110 до 130 км/ч, а аварийность при этом не увеличилась.

Он также добавил, что увеличение допустимой скорости привело к увеличению пропускной способности.