В Главном управлении МВД по Алтайскому краю прошел митинг, посвящённый 77-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Главном управлении МВД России по Алтайскому краю прошел митинг, посвящённый 77-летию Победы Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба ведомства, на мероприятии присутствовали юнармейцы местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Барнаула, учащиеся Барнаульского кадетского корпуса, учащиеся правоохранительных классов средней общеобразовательной школы №53.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поздравил присутствующих с этим значимым для всей страны праздником:

«Для всех нас нет праздника светлее и нет памяти священнее, чем 9 Мая! Тяжелые годы войны — это не только наша история, но и ценнейшие уроки для будущего. Сегодня наша задача, как потомков воинов-победителей, — беречь и хранить историческую правду о той страшной войне, память о живых и павших героях, продолжать последовательно отстаивать идеалы, заложенные нашими прадедами, проявлять единение в стремлении защитить свою Родину».

Также с поздравлением выступил председатель Алтайского краевого Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковник внутренней службы в отставке Михаил Улитин.

«Завоеванная старшим поколением Победа и сегодня укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом других испытаний, — сказал Михаил Петрович.

Передать эстафету памяти, показать учащимся величие и самоотверженность подвига советских людей, завоевавших Победу — одна из основных задач гражданско-патриотического воспитания.

Директор школы № 53 Юлия Галкина, являющаяся председателем Общественного совета при УМВД России по г. Барнаулу, также поздравила всех с Днем Победы и заверила, что с учащимися сегодня проводится огромная патриотическая работа.