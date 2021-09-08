В Горном Алтае коронавирусом заразились ещё 30 человек

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 30 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Новые заражения распределились так: Усть-Канский район – 7, Горно-Алтайск – 5, Майминский район – 3, Онгудайский район – 3, Турочакский район – 3, Улаганский район – 3, Чемальский район – 3, Шебалинский район – 2, Кош-Агачский район – 1.

За весь период в регионе выявили 20 935 инфицированных COVID-19. При этом выздоровел 19 681 пациент, в том числе 65 – за последние сутки.

Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончались 364 человека с подтверждённым заболеванием.