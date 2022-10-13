В Горном Алтае решили нанять специальных погонщиков, чтобы отгонять скот от Чуйского тракта
Это связано с возросшим числом происшествий с участием животных на дорогах
13 октября 2022, 20:10, Илья Звягинцев
В Республике Алтай будут нанимать специальных людей, задачей которых станет отгон скота от Чуйского тракта. С этим поручением к главам сельских администраций сегодня, 13 октября, обратился глава Чемальского района Александр Алисов.
Такое решение связано и с многочисленными нарушениями правил благоустройства, и с участившимися ДТП с летальным исходом, причиной которых стал бесконтрольный выпас.
Также сообщается, что люди должны будут выгуливать скот под надзором, а за безнадзорный выпас хозяевам животных будет грозить административный штраф.
Алисов добавил, что проблему скота на дорогах и в местах общего пользования нужно будет решить за зиму.
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