В Горном Алтае решили нанять специальных погонщиков, чтобы отгонять скот от Чуйского тракта

В Республике Алтай будут нанимать специальных людей, задачей которых станет отгон скота от Чуйского тракта. С этим поручением к главам сельских администраций сегодня, 13 октября, обратился глава Чемальского района Александр Алисов.

Такое решение связано и с многочисленными нарушениями правил благоустройства, и с участившимися ДТП с летальным исходом, причиной которых стал бесконтрольный выпас.

Также сообщается, что люди должны будут выгуливать скот под надзором, а за безнадзорный выпас хозяевам животных будет грозить административный штраф.

Алисов добавил, что проблему скота на дорогах и в местах общего пользования нужно будет решить за зиму.