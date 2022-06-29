В Горном Алтае турбазы будут сносить опасные для жизни домики и бассейн

Обе базы, которым предписали снести домики и бассейн, находятся в черте села Чемал, сообщают «Новости Горного Алтая». Владельцы этих туркомплексов вели строительство в охранных зонах ЛЭП, а это противозаконно.

Бизнесмен отказался сносить

Компания «Россети Сибирь» во время проверок ещё в начале 2021 года обнаружила, что на одной из баз на территории охранной зоны ЛЭП был сооружён бассейн с зоной отдыха, а также поставлены три одноэтажных домика. И на этой же базе, но в охранной зоне другой высоковольтной линии было построено пять жилых помещений и один летний домик без фундамента.

Владельцу было предписано снести их, но бизнесмен отказался, посчитав, что всё это не имеет фундамента и используется временно, только летом. Энергетики обратились в суд и выиграли дело. Теперь постройки и бассейн необходимо убрать из охранной зоны.

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Загородил проезд

На другой турбазе под ЛЭП поставили два двухэтажных дома, а также установили деревянное ограждение вокруг столба ЛЭП. Это не только создаёт угрозу для здоровья проживающих в этих строениях людей, но и мешает проезду габаритной техники для обслуживания высоковольтной линии.

Суд также вынес решение о сносе построек и ограждения.

Чем опасно строить под ЛЭП

ЛЭП создаёт сильное электромагнитное поле, которое может негативно повлиять на здоровье людей, находящихся постоянно вблизи от таких высоковольтных линий.

Кроме того, линии электропередачи являются опасными объектами ещё и потому, что во время ураганов могут оборваться провода, в такие столбы нередко бьют молнии.

Для каждых типов ЛЭП устанавливается своя защитная зона, в которой нельзя строить ряд объектов. Также там запрещено размещать торговые точки, загоны для скота, организовывать полевые станы. В защитной зоне воспрещается организовывать спортивные и детские площадки, автостоянки и гаражи. И нельзя проводить массовые мероприятия с большим скоплением людей.