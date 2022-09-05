В городе на Алтае появилось много змей, ползают прямо по улицам
Небольшое нашествие змей происходит в Камне-на-Оби, жители делятся фотографиями со встреченными на улицах города пресмыкающимися
5 сентября 2022, 11:45
В минувшее воскресенье, 4 сентября, каменцы сфотографировали на улицах своего города ползающих змей. Так, в самом центре по дороге полз большой уж, о чём сообщают «Каменские известия».
Подписчики издания в его группе в ВК пишут, что каждый день видят в городе ужей. Называют это «зоопарком» или «джунглями по-каменски». А местный житель Денис Альбрехт поделился фото своей встречи с такой же змеёй на городской набережной.
Фото: Денис Альбрехт / vk.com/izvestiy_kamen
Напомним, что в конце августа змею заметили в Барнауле на ВРЗ.
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