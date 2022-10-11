В Госдуме хотят освободить от призыва родственников погибших мобилизованных

Группа депутатов Госдумы внесёт на рассмотрение законопроект, который освободит от призыва родственников тех, кто был мобилизован и погиб, пишут «Известия».

«Проект федерального закона разработан в целях защиты семьи как основы сохранения традиционных семейных ценностей в условиях проведения мобилизации и участия в боевых действиях военнослужащих, проходящих военную службу по мобилизации. Под понятие семьи попадают лица, связанные родством или совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство», — уточняет издание со ссылкой на пояснительную записку к документу.

К кругу близких родственников предлагают отнести: супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновлённых, полнородных и неполнородных братьев и сестёр, дедушек, бабушек, внуков.

Что касается связи близких родственников или ведущих совместное хозяйство, одним из критериев станет регистрация по месту жительства по состоянию на день объявления частичный мобилизации — 21 сентября 2022 года.

Также в законопроекте указано, что мобилизованные военнослужащие, потерявшие члена семьи, смогут досрочно уволиться с военной службы.

«Наши граждане должны знать, что семья находится под защитой государства и представляет собой базовую ячейку общества. Потеря нескольких членов одной семьи существенно подрывает жизнеспособность ячейки общества», — пояснил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.