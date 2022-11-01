В Госдуме назвали неактуальным введение уголовного наказания за уклонение от мобилизации

В Госдуме не рассматривают предложение ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации в России. Об этом сообщили главы думских комитетов по обороне и по безопасности и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев.

«Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации действительно рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации. Целью её было выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами», — говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте «Единой России».

Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на документ и источники в нижней палате парламента писала, что депутаты и сенаторы захотели ввести уголовное наказание для россиян за уклонение от мобилизации при отсутствии отсрочки. Самое суровое наказание, согласно проекту, — лишение свободы на срок до пяти лет. Издание тогда называло среди авторов инициативы, в частности, Пискарева и Картаполова.