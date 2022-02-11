В Госдуме не исключили запрет на работу мигрантов в такси по всей России

Решение губернатора Калужской области Владислава Шапши ограничить сферы, в которых разрешат работать мигрантам, можно только поддержать, считает председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что инициативу позже будет возможно распространить на всю страну.

Москвичёв отметил, что Калужская область после такого решения точно не останется без водителей и общественного транспорта.

«Пусть сейчас в Калуге попробуют, а потом, возможно, и на всю страну распространим, посмотрим. Но я убежден, что на общественном транспорте должны работать граждане России. А если и иностранцы, то они должны сдавать соответствующие экзамены и иметь допуск, как и во всём мире», — подчеркнул депутат.

Напомним, ранее в Калужской области мигрантов запретили нанимать на работу в торговле. Регион выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые находятся за рубежом.

Губернатор Владислав Шапша считает, что эти изменения не позволят гражданам стран Средней Азии получать гражданство России в упрощённом порядке.