В Госдуме одобрили законопроект о наказании за фейки о российской армии

Профильный комитет Госдумы одобрил поправку об уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии. Информация об этом появилась в телеграм-канале «РВНП».

По данной поправке за изготовление и распространение фейков грозит до трёх лет лишения свободы, при использовании служебного положения, группой или с помощью интернета — от пяти до десяти лет, с общественно опасными последствиями — до 15 лет.

Также сообщается, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект об уголовной ответственности до трёх лет колонии за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.