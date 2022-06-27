В Госдуме одобрили законопроект о тюремном сроке за выезд из страны для граждан, имеющих доступ к гостайне

Также депутаты поддержали законопроект, согласно которому переход на сторону противника будет считаться государственной изменой

27 июня 2022, 21:50, Илья Звягинцев

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект об уголовной ответственности за выезд за границу для граждан, которые обладают доступом к гостайне. Об этом сообщает «Известия».

Поправкой хотят дополнить ст. 283.2 «Нарушение требований по защите государственной тайны». Имеющему доступ к гостайне будет грозить от трех до семи лет тюрьмы в случае выезда за границу.

Также депутаты во втором чтении поддержали законопроект, согласно которому переход на сторону противника в вооруженном конфликте будет считаться государственной изменой.

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