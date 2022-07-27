В Госдуме предложили банкам дать льготы на оплату уведомлений для ряда граждан

Российским банкам необходимо по примеру Сбербанка дать клиентам из социально уязвимых категорий граждан и получателям социальных выплат 50%-ную льготу на оплату уведомлений по карте. Об этом заявила депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с «КП».

Драпеко отметила, что банки несут убытки, пытаясь выполнить программы по поддержке бизнеса в условиях экономической нестабильности и выпадающих доходов. При этом зачастую некоторые расходы ложатся на потребителей, в рядах которых есть получатели различных социальных выплат.

«Важно, чтобы от этого были защищены социальные категории граждан: пенсионеры, получатели других социальных выплат. Поэтому было бы логично банкам самим разрабатывать специальные программы лояльности и давать собственные льготы таким гражданам», — предложила депутат.

Напомним, что с 1 августа Сбербанк повысит тариф на уведомления об операциях на 10 рублей. В зависимости от типа карты её стоимость может варьироваться от 40 до 70 рублей в месяц или же остаться бесплатной.