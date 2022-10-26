В Госдуме предложили не призывать в рамках частичной мобилизации неслуживших

Депутат Госдумы Михаил Матвеев внёс на рассмотрение законопроект, который предлагает освободить от частичной мобилизации неслуживших россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

«Призыву на военную службу по частичной мобилизации не подлежат граждане, не проходившие военную службу», — сказано в тексте инициативы.

Также депутат внёс в Госдуму законопроект, который предлагает предоставить отсрочку от частичной мобилизации докторам и кандидатам наук.

Ранее сообщалось, что 98 мобилизованных и добровольцев отправились из Бийска в Оренбургскую область 25 октября.