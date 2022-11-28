В Госдуме предложили разрешить детям-инвалидам получать сразу две пенсии

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить детям-инвалидам получать две пенсии. Соответствующий запрос она направила главе кабмина Михаилу Мишустину.

«В соответствии с действующим законодательством ребёнок-инвалид в случае ухода из жизни родителя имеет право только на одну пенсию — по инвалидности либо по потере кормильца», — цитирует письмо Лантратовой РИА Новости.

Она добавила, что сейчас дети-инвалиды не могут получать пенсию по потере кормильца, потому что по закону они имеют право только на одну выплату.

Лантратова предложила проработать этот вопрос вместе с профильными министерствами.