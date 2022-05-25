В Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобилей

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение о том, чтобы разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобилей. Об этом сообщают «Известия».

По словам парламентария, на это предложение её натолкнули обращения от родителей, которые получают деньги от государства.

По мнению Лантратовой, деньги на машины получатели маткапитала могли бы тратить в рамках льготной программы «Семейный автомобиль».

Ранее сообщалось, что правительство России поддержало индексацию МРОТ, соцвыплат и пенсий на 10%.