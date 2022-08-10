В Госдуме предложили сделать детский туристический кешбэк круглогодичным

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат от фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев заявил, что программа детского туристического кешбэка должна применяться ежегодно и действовать на протяжении всех 12 месяцев. Об этом сообщает партийная пресс-служба.

По словам парламентария, в рамках очередного заседания рабочей группы по подготовке президиума Госсовета по туризму обсуждался проект доклада о состоянии дел в туристической отрасли, который будет представлен президенту Владимиру Путину.

Депутат «Новых людей» пояснил, что комитет по туризму предложил дополнить доклад положениями, среди которых предложение о ежегодном и круглогодичном проведении программы детского туристического кешбэка, возвращение слова «туризм» в перечень наименований специальностей для подготовки в вузах и разработка отдельной федеральной программы обновления и замены пассажирского флота.

«По сути это краеугольные камни трех важнейших направлений нашей работы — развития речного туризма с перспективой перенаправления турпотоков, наполнения отрасли кадрами и отдыха наших детей», — отметил парламентарий.

Отметим, что в 2021 году получить кешбэк за путёвки в летние детские оздоровительные лагеря смогли более 5000 семей Алтайского края.

Детский туристический кешбэк — это специальная госпрограмма, которая позволяет осуществить возврат до 50% стоимости путевки в лагерь.