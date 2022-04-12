В Госдуме предложили заменить денежные наказания за ряд преступлений обязательными работами
Депутат Олег Нилов считает, что правонарушители, которые будут направлены на общественные работы, должны носить спецодежду, чтобы все могли их видеть
Депутат Госдумы Олег Нилов предложил заменить денежное наказание за ряд преступлений, среди которых побои, незаконная продажа алкоголя и опасное вождение, общественными работами. Его слова передаёт РИА Новости.
«Я считаю, что при административных наказаниях нужно наказывать не штрафами, а общественными работами», — заявил депутат.
Он добавил, что людей, которые будут выполнять подобные работы, должно быть хорошо видно, чтобы окружающие понимали, что трудится не дворник, а правонарушитель. Для этого депутат предложил выдавать тем, кого приговорили к обязательным работам, спецодежду.
По мнению парламентария, денежные штрафы не несут «воспитательного» эффекта для ряда граждан, а обязательные работы на продолжительный срок должны решить эту проблему.