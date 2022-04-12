В Госдуме предложили заменить денежные наказания за ряд преступлений обязательными работами

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил заменить денежное наказание за ряд преступлений, среди которых побои, незаконная продажа алкоголя и опасное вождение, общественными работами. Его слова передаёт РИА Новости.

«Я считаю, что при административных наказаниях нужно наказывать не штрафами, а общественными работами», — заявил депутат.

Он добавил, что людей, которые будут выполнять подобные работы, должно быть хорошо видно, чтобы окружающие понимали, что трудится не дворник, а правонарушитель. Для этого депутат предложил выдавать тем, кого приговорили к обязательным работам, спецодежду.

По мнению парламентария, денежные штрафы не несут «воспитательного» эффекта для ряда граждан, а обязательные работы на продолжительный срок должны решить эту проблему.