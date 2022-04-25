В Госдуме признали дефицит лекарств для редких заболеваний в России

Минздрав практически исчерпал предусмотренный на этот год бюджет на закупку препаратов по 14 высокозатратным нозологиям (ВЗН). Как пишет «Ъ», ведомство объявило дополнительные госзакупки на 23 млрд рублей за счёт денег, выделенных на 2023-2024 годы.

Как рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, нехватка средств для закупки лекарств ощущается в последние годы. По его словам, это не связано со спецоперацией на Украине.

«Если говорить о программе 14 ВЗН, то она уже с этим дефицитным хвостом года два или три работает. Иными словами, расторговываются деньги будущих периодов. По моим данным, порядка 15 млрд. Последние два-три мы регулярно обращаем внимание Минздрава и правительства РФ на этот факт. Приходится закупать на лимиты следующего года и покрывать потребность предыдущего года. Вопрос в повестке стоит уже два года, его нужно закрывать. ВЗН — это хронический вопрос, который нужно будет решать независимо от дополнительных экономических осложнений, связанных с последними событиями», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вместе с этим в России наблюдается дефицит некоторых препаратов в аптеке, однако причиной тому — ажиотажный спрос среди населения.

«Ни один производитель лекарственных препаратов на сегодня не вводил ограничений по поставкам лекарственных препаратов в Россию. Их периодическая нехватка по каким-то отдельным категориям связана с ажиотажным спросом, с одной стороны, с другой — сложностями с логистикой, которые, думаю, в ближайшее время будут разрешены. Проблема с ажиотажем есть, я, к сожалению, обнаружил у многих знакомых запасы на два-три года закупленных препаратов. Зачем? Они говорят: на всякий случай», — заявил Куринный.

Напомним, что федеральная программа Минздрава «14 ВЗН» существует с 2008 года. Ведомство собирает от регионов заявки на наиболее дорогостоящие лекарственные препараты и закупает их за счёт средств федерального бюджета.