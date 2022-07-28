В Госдуме призвали не травить учителей за откровенные фотографии

Зампред Госдумы Борис Чернышов призвал остановить травлю учителей за фотографии в купальниках. Он отметил, что это может быть средством самовыражения.

«Это тоже люди, которые хотят показать, что они не только учителя, но и замечательные, красивые женщины», — цитирует Чернышова «Русский пионер».

Депутат добавил, что учителя своими фотографиями доказывают, что они не просто должность.

Он также вспомнил историю барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, которую уволили за опубликованное фото в купальнике.

Инициатором травли стала мать одного из учеников, а администрация школы её поддержала.