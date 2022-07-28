В Госдуме призвали не травить учителей за откровенные фотографии
Парламентарий отметил, что женщины имеют право показывать, что они красивые
28 июля 2022, 08:32, Илья Звягинцев
Зампред Госдумы Борис Чернышов призвал остановить травлю учителей за фотографии в купальниках. Он отметил, что это может быть средством самовыражения.
«Это тоже люди, которые хотят показать, что они не только учителя, но и замечательные, красивые женщины», — цитирует Чернышова «Русский пионер».
Депутат добавил, что учителя своими фотографиями доказывают, что они не просто должность.
Он также вспомнил историю барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, которую уволили за опубликованное фото в купальнике.
Инициатором травли стала мать одного из учеников, а администрация школы её поддержала.
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