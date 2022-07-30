В Госдуме призвали заблокировать игру The Sims 4 из-за появления в ней инцеста. Как заявила изданию «Подъём» зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая, подобное недопустимо даже в случае ошибки разработчиков.

Напомним, что недавно после бесплатного обновления для игры The Sims 4 у её персонажей стали возникать романтические влечения к членам семьи. Авторы пообещали устранить ошибку. При этом само обновление должно было добавить в игру выбор сексуальной ориентации у «симов».

«Ошибка не ошибка, сейчас после того как ВОЗ говорит о третьем поле, кажется, мир сошёл с ума. Конечно, такое надо максимально всё блокировать. Такого быть не может от слова вообще. Если сейчас даже в мультфильмах надо ставить возрастные ограничения, потому что вроде такой детский жанр превращается в кино для взрослых, то, конечно, в игры, ориентированные на подростков, не может быть вплетено никакой пропаганды», — заявила Буцкая.

Она добавила, что правительству России стоит направить все свои усилия на разработку отечественных игр.