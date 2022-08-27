В Госдуме рассказали о предложенной СРЗП выплате для семей к 1 сентября

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей, член партии «Справедливая Россия — За правду» Геннадий Семигин рассказал про законопроект фракции, который находится на рассмотрении Госдумы — он предполагает выплату семьям не только учеников школ, но и ребят, получающих среднее профессиональное и высшее образование.

«Когда мы проанализировали финансово-экономическое положение наших семей российских, мы пришли к выводу, что семейный бюджет, доходы и расходы, не позволяют грамотно и всесторонне подготовить детей к школе. Поэтому мы для себя решали, как поддержать детей, подростков и молодежь, от 6 до 23 лет, и что можно для них сделать. Мы приняли решение выйти с инициативой в виде законопроекта о том, чтобы мы могли ежегодно платить этим детям, на каждого ребенка, 21 850 рублей, и если малоимущая семья, то 34 670 рублей ежегодно на каждого ребенка», — рассказал он о том, как в партии приняли решение выдвинуть такой законопроект.

Семигин подчеркнул, что семья может потратить на одежду, учебники, все, что необходимо для учебы, пишет «Дума-ТВ».

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Вопрос дня Будут ли выплаты до 34 тысяч рублей школьникам и студентам на подготовку к учебному году?

Напомним, что еньги предлагают выплачивать не школьникам, а их родителям. Так, семьи, где есть дети от 6 до 18 лет, смогут рассчитывать на выплату в размере 21,8 тысячи рублей. Такую сумму назвала депутат Яна Лантратова, один из авторов инициативы.

Малоимущим студентам предлагается оказывать матподдержку в размере 23,2 тыс. рублей.