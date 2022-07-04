В Госдуме рассмотрят закон о защите семьи от необоснованного и избыточного вмешательства

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, направленный на защиту семьи от необоснованного и избыточного вмешательства, одним из авторов которого является Елена Мизулина. Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроект содержит 20 поправок в Семейный кодекс и 25 поправок в семь иных федеральных законов», — заявила Мизулина.

По её словам, закон позволит защитить ребёнка силами самих родственников или при поддержке государства, а также защитит семьи с детьми от вмешательства во внутренние дела.

По мнению Мизулиной, принятие этого закона позволит укрепить институт семьи, а также достичь согласия в обществе и поспособствует реализации Конституции.

В комиссию, которая работала над проектом, входят представители Минпросвещения, Минюста, Минтруда, Минздрава, Минфина, МВД, МЧС, а также представители Генпрокуратуры, уполномоченного по правам человека, Федеральной нотариальной палаты, а также представители научного и родительского сообществ.