В Госдуме рассмотрят законопроект, который поможет должникам быстрее освобождаться от этого статуса

В Госдуме рассмотрят поправки в закон «Об исполнительном производстве» о прекращении исполнительного производства в отношении бывшего должника в срок до трёх суток. Об этом сообщает «Дума ТВ».

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который является одним из авторов проекта, пояснил, что в данный момент человек, который погасил все задолженности, может ещё длительное время оставаться в статусе должника. Из-за этого в отношении него продолжают действовать все ограничения, связанные с исполнительным производством.

По мнению Пискарева, предложенные поправки позволят дисциплинировать судебных приставов и защитить права граждан.

Ранее сообщалось, что профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о предоставлении кредитных каникул по ипотеке или потребительским кредитам для мобилизованных.

Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно будет обратиться в кредитную организацию, чтобы изменить условия договора.