В Госдуме рассмотрят законопроект о пожизненном надзоре за педофилами с помощью GPS-браслетов. Согласно документу, опубликованному в электронной базе нижней палаты парламента, внести изменения в закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» предложили депутаты КПРФ и ЛДПР.

Парламентарии подчеркнули, что преступления на сексуальной почве в отношении детей все чаще совершают подростки. К моменту освобождения из мест своего заключения преступники будут в активном половозрелом возрасте и могут повторно подвергнуть насилию несовершеннолетних.

«Кроме того, к несовершеннолетним преступникам не может быть применено пожизненное лишение свободы как вид наказания. Это значит, что даже совершенное таким лицом преступление при отягчающих обстоятельствах, в том числе в отношении двух и более лиц, будет ограничено шестью годами лишения свободы для осужденных в 14 и 15 лет и десятью годами для осужденных в 16 и 17 лет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению депутатов, что подобная мера усилит профилактику сексуальных преступлений в отношении детей. Предполагается, что такой браслет на теле мужчины сможет предупредить женщин с детьми о возможной опасности при выборе пары. Кроме того, полиция сможет быстрее раскрывать уже совершенные преступления.