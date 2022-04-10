В Госдуме предложили восстановить Таврическую губернию

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил восстановить существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию в её исторических границах. Об этом пишет РИА Новости.

По словам депутата от Крыма, сегодня наступило «время исторической справедливости». Он подчеркнул, что ранее в Российской империи существовала Таврическая губерния с центром в Симферополе. В неё входили территории нынешней Херсонской и приазовской части Запорожской областей Украины.

«Будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобождёнными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться», — заявил Шеремет.

Парламентарий подчеркнул, что полуостров готов помочь приграничным регионам с политической, экономической и правовой интеграцией.

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Политика В Госдуме предложили прекратить подачу газа в Европу

Ранее Шермет предложил временно прекратить поставлять газ в Евросоюз. По его словам, страны ЕС продолжают «оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России».