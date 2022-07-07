В Госдуме задумали сделать День семьи, любви и верности выходным

В Госдуму внесли законопроект о том, чтобы сделать День семьи, любви и верности, который официально будет отмечаться 8 июля, выходным днём. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагаемое отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням позволит нашим гражданам собраться всей семьёй, провести время со своими родными и близкими, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению семейных родственных связей, заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении всей жизни», — сказано в пояснительной записке.

Депутаты отметили, что нужно сделать этот день выходным при сохранении необходимого по ТК РФ количества рабочих дней.

Авторами законопроекта стала группа депутатов КПРФ.