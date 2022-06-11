В Госдуме задумались о «русификации» названия сети ресторанов KFC

Заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко заявила, что названия ряда кафе и ресторанов в России, обозначенные не на русском языке, придется поменять. Об этом она сказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Да. Моя позиция, что нужно все объяснять, а то смотришь и не понимаешь, что там и для чего это, и что там вообще продается. Это делается не для того, чтобы кому-то плохо сделать, а чтобы сделать хорошо нашим гражданам. Даже если есть текст на английском, нужен обязательно перевод», — высказала мнение депутат.

По ее словам, мера коснется и американской сети быстрого питания KFC (Kentucky Fried Chicken, в переводе с английского языка — «Жареный цыпленок из Кентукки»).

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Общество В Госдуме хотят запретить вывески на иностранных языках

Напомним, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий размещение наружной рекламы на иностранных языках. Автором законопроекта выступила глава комитета по культуре Елена Ямпольская. По её словам, на центральных улицах Москвы в среднем на 30-50% больше вывесок на английском языке или набранных латиницей, чем на русском