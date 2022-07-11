В Госдуме задумались о возвращении прежнего пенсионного возраста
Глава «Справедливой России» Сергей Миронов решил вернуться к тем вопросам, которые ранее были отклонены
11 июля 2022, 11:51, Илья Звягинцев
«Справедливая Россия» внесет в Госдуму законопроекты о снижении пенсионного возраста и индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом рассказал глава партии Сергей Миронов.
«Мы вернемся к тем инициативам, которые были отклонены — это и обязательное возвращение пенсионного возраста, индексация пенсий рабочим пенсионерам», — цитирует Миронова РИА Новости.
Отметим, что ранее Миронов уже обращался в Госдуму с предложением о снижении возраста выхода на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет.
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