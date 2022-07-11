В Госдуме задумались о возвращении прежнего пенсионного возраста

«Справедливая Россия» внесет в Госдуму законопроекты о снижении пенсионного возраста и индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом рассказал глава партии Сергей Миронов.

«Мы вернемся к тем инициативам, которые были отклонены — это и обязательное возвращение пенсионного возраста, индексация пенсий рабочим пенсионерам», — цитирует Миронова РИА Новости.

Отметим, что ранее Миронов уже обращался в Госдуму с предложением о снижении возраста выхода на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет.