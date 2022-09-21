В Госдуме заявили, что мобилизованные россияне продолжат платить ипотеку

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованным граждан нужно будет продолжать платить по ипотеке. Об этом сообщает портал Life.

«Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку, но уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — подчеркнул он.

Депутат не назвал точной суммы, однако подчеркнул, что граждане, которые получают зарплату свыше 400 тысяч рублей в месяц, могут «и так погасить свою ипотеку».

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Общество Повестки о частичной мобилизации не будут рассылать через «Госуслуги»

Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил о начале мобилизации. После опубликовали указ президента, в котором не оказалось седьмого пункта. Как уточнял министр обороны РФ Сергей Шойгу, всего планируется мобилизовать 300 тысяч человек.