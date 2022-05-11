В Госдуму внесли проект о доступе ФСБ к базам данных службы заказов такси

Правительство РФ внесло в Госдуму новую версию закона об агрегаторах такси, который обяжет службы заказа легкового такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, законопроект регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, правила окраски транспортных средств, а также их количество на дорогах некоторых городов.

Помимо прочего, автомобили будут оснащаться приборами контроля за вниманием и усталостью водителей.