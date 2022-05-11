В Госдуму внесли проект о доступе ФСБ к базам данных службы заказов такси
Законопроект также регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, правила окраски транспортных средств и их количество на дорогах некоторых городов
11 мая 2022, 23:20
Правительство РФ внесло в Госдуму новую версию закона об агрегаторах такси, который обяжет службы заказа легкового такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, законопроект регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, правила окраски транспортных средств, а также их количество на дорогах некоторых городов.
Помимо прочего, автомобили будут оснащаться приборами контроля за вниманием и усталостью водителей.
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