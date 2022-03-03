В Госдуму внесли закон о защите россиян от действий западных стран

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о защите россиян от действий недружественных стран и общественных организаций. Документ опубликован в электронной базе Думы.

В пояснении сказано, что в проекте прописаны положения, которые обеспечивают повышение уровня социальной защиты людей.

Кабмин может получить право на принятие решений об установлении размера социальной доплаты к пенсии, превышающего установленный законом «О государственной социальной помощи».

Также рассматриваются особенности госрегулирования предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включая жизненно важные препараты.

Помимо прочего, законопроект предусматривает защиту прав россиян, которых отчислили из европейских учебных заведений.