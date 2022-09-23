В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации

Выплаты по кредитам для участников спецоперации на Украине будут заморожены на определенный срок или снижены. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя СФ Николай Журавлев, сенаторы РФ Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова вносят законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Журавлев отмечал, что документ предусматривает предоставление участникам спецоперации льготного периода, в течение которого будет приостановлено исполнения кредитных обязательств или уменьшение размера платежей в течение такого льготного периода. Срок приостановления будет определяться заемщиком.

Отмечается, что в случае гибели военнослужащего или его увечья его обязанности по кредитам будут прекращены. Это правило распространится и на кредитные договоры находящихся на его иждивении лиц.