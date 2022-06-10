В Госдуму внесли законопроект о новых ограничениях на проведение митингов
Массовые собрания планируют запретить на различных объектах инфраструктуры
10 июня 2022, 08:19, Илья Звягинцев
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о новых ограничениях на проведение митингов. Об этом сообщают «Ведомости».
Авторы инициативы предлагают ограничить возможность проведения массовых мероприятий на территории вокзалов, станций, аэропортов, а также образовательных, медицинских, социальных учреждений, детских и спортивных площадках.
Также запрет на проведение публичных мероприятий планируют распространить на территорию зданий органов местной власти.
Регионам могут предложить самостоятельно дополнять этот список, исходя из «исторических и культурных» особенностей.
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