В Гостехнадзоре рассказали о том, как проверяют аттракционы перед началом их работы в Алтайском крае

35 аттракционов зарегистрировано в Алтайском крае на сегодняшний день. Об этом amic.ru рассказали в региональном Гостехнадзоре.

«Главным условием работы аттракционов, в том числе батутов, в этом сезоне (до окончания сроков регистрации) является наличие акта оценки технического состояния аттракциона, проведённого специализированной организацией и подтверждающего, что аттракцион технически исправен», — пояснили в ведомстве.

Чаще всего вопросы возникают к оформлению документов. У владельцев аттракционов зачастую отсутствует полный пакет документов, который необходим для регистрации.

В Гостехнадзоре выразили надежду на то, что все аттракционы в Алтайском крае в ближайшее время будут зарегистрированы.

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Прочее "Не говорит и не слышит": мама пострадавшей на батуте девочки рассказала о её состоянии

Напомним, 30 мая 2021 года в Барнауле неподалёку от ТЦ «Район» батут взмыл в воздух. В результате две девочки — трёх и четырёх лет, которых отбросило к трамвайным путям, получили тяжёлые травмы.

Следователи возбудили два уголовных дела по факту травмирования детей — по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и по статье «Халатность». При этом подозреваемую по первому делу отправили под домашний арест.

28 июня семьи пострадавших от падения с батута детей получили 300 тысяч и 200 тысяч рублей в качестве части компенсации от владелицы аттракциона. 300 тысяч получила семья наиболее пострадавшей девочки.