В граничащем с Казахстаном российском регионе ввели повышенную готовность

В граничащем с Казахстаном Красноярском районе Астраханской области со среды, 28 сентября, ввели режим повышенной готовности в связи с «неблагоприятной обстановкой, связанной с нарушением организации дорожного движения». Об этом сообщил глава района Руслан Бисенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, большое скопление автомобилистов около КПП «Караузек» может привести к «нарушению жизнеобеспечения населения, а также возникновению и распространению различных острых инфекций».

Глава района объяснил, что власти хотят разгрузить трассу «Астрахань — Красный Яр», ведущую к Казахстану, и уже начали работу «по организации временного ограничения дорожного движения и разработке схемы объезда иногороднего и иностранного автотранспорта». Проезжать через понтонную переправу и внутри села Красный Яр такому транспорту запретят.

Кроме того, ГАИ усилят контроль в окрестностях села Караозек, в районе которого и соседних населенных пунктов уже дежурит дополнительная бригада скорой помощи.

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