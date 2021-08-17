В Греции скончался первый полностью привитый человек в мире

В греческой больнице впервые скончался полностью привитый от коронавируса пациент. Об этом сообщил директор второго отделения интенсивной терапии больницы "Папаниколау" Никос Каправелос.

"Это одно из исключений. Первая смерть из 13 тысяч", – цитирует специалиста РИА Новости.

Каправелос отметил, что непривитые сотрудники больницы теперь находятся в большой опасности, а привитым после случившегося стоит быть аккуратными.

Специалист также назвал критической эпидемиологическую ситуацию, созданную мутацией дельта, которая, как он заявил, "изменила все данные".

Он добавил, что распространение вируса может ускориться после возвращения туристов.