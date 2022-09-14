В Грузии допустили референдум о «втором фронте» против России

Власти Грузии на фоне призывов Киева могут организовать всенародный референдум, чтобы спросить граждан о том, хотят ли они открытия второго фронта против России. Это допустил председатель партии «Грузинская мечта» Георгий Кобахидзе, пишет «Лента.ру».

Он отметил, что ряд высокопоставленных лиц Украины прямо заявляли, насколько желательно открытие второго фронта в Грузии.

«Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет», — заявил глава политического объединения.

В то же время Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии не поддерживают идею открытия второго фронта.