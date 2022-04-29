В H&M опровергли скорое открытие магазинов в России

В сети магазинов одежды H&M заявили, что сроки возобновления работы российских магазинов сети пока неизвестны. Таким образом компания опровергла слухи о возможном открытии в середине мая, пишет ТАСС.

Ранее портал PRIMPRESS сообщил со ссылкой на неназванные источники, что магазины H&M откроются в середине мая. При этом продавать они якобы собирались лишь старые коллекции.

«Магазины H&M Group в России остаются временно закрытыми с 3 марта 2022 года», — заявили в H&M в ответ на подобную информацию.

Напомним, что ранее управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, планирует возобновить работу в России тогда, когда будет такая возможность. Он отметил, что сейчас текстильная группа внимательно следит за тем, как развивается ситуация вокруг Украины. Деятельность будет возобновлена, как только позволят условия.

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Экономика Владелец Zara и Bershka планирует возобновить работу в России

При этом накануне появились слухи о возобновлении работы компании в майские праздники — соответствующая информация появилась на сайте сети Zara, однако позднее ее опровергли.