В Иране на фоне протестов упразднили полицию нравов
Также власти страны рассматривают возможность изменения закона об обязательном ношении хиджаба
4 декабря 2022, 17:54, Илья Звягинцев
Власти Ирана на фоне продолжающихся протестов приняли решение об упразднении полиции нравов. Об этом сообщили в генпрокуратуре страны.
«Генеральная прокуратура Ирана проинформировала об упразднении полиции нравов», — сказано в сообщении портала ArabNews.
Генпрокурор страны заявил о том, что полицию нравов устранили, потому что она не имеет никакого отношения к правоохранительной системе Ирана.
Напомним, что массовые протесты в Иране начались после того, как задержанная за неправильное ношение хиджаба девушка скончалась. Задержание девушки проводили сотрудники полиции нравов.
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