В Иране на фоне протестов упразднили полицию нравов

Власти Ирана на фоне продолжающихся протестов приняли решение об упразднении полиции нравов. Об этом сообщили в генпрокуратуре страны.

«Генеральная прокуратура Ирана проинформировала об упразднении полиции нравов», — сказано в сообщении портала ArabNews.

Генпрокурор страны заявил о том, что полицию нравов устранили, потому что она не имеет никакого отношения к правоохранительной системе Ирана.

Напомним, что массовые протесты в Иране начались после того, как задержанная за неправильное ношение хиджаба девушка скончалась. Задержание девушки проводили сотрудники полиции нравов.