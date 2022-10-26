В Иране отшельник, который не мылся более 60 лет, помылся и умер
Иранский отшельник ел сбитых животных, много курил и утверждал, что мытьё может нанести ему вред
26 октября 2022, 13:55, Илья Звягинцев
«Самый грязный человек мира», иранский отшельник Аму Хаджи скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщили государственные СМИ.
Как пишет агентство «Ирна», мужчина более 60 лет жил в хижине, обмазавшись сажей. Он ел туши сбитых птиц и много курил. По слухам, трубку он забивал экскрементами животных.
Сам Аму Хаджи был уверен в том, что мытьё может ему навредить.
Несколько месяцев назад жители села, рядом с которым жил мужчина, всё-таки уговорили его принять ванну, на что он согласился.
Через несколько месяцев после мытья он скончался. Причины смерти государственные СМИ Ирана не уточняют.
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