В Иране отшельник, который не мылся более 60 лет, помылся и умер

«Самый грязный человек мира», иранский отшельник Аму Хаджи скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщили государственные СМИ.

Как пишет агентство «Ирна», мужчина более 60 лет жил в хижине, обмазавшись сажей. Он ел туши сбитых птиц и много курил. По слухам, трубку он забивал экскрементами животных.

Сам Аму Хаджи был уверен в том, что мытьё может ему навредить.

Несколько месяцев назад жители села, рядом с которым жил мужчина, всё-таки уговорили его принять ванну, на что он согласился.

Через несколько месяцев после мытья он скончался. Причины смерти государственные СМИ Ирана не уточняют.