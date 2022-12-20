В Иркутске повесили билборды с призывом искать украинских шпионов среди друзей

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В центре Иркутска повесили билборды с призывом искать украинских шпионов с помощью библейской отсылки и слова «Сыктывкар», пишет Telegram-канал «Иркутский блог».

«Тест на шпиона: проверь друга одним словом», — призывают жителей города.

QR-код ведёт на текст, который начинается с библейской отсылки и приходит к идее найти российский аналог украинскому слову «паляниця», с помощью которого якобы выявляли российских военнослужащих. В качестве вариантов предлагают «Сыктывкар» и «Башкортостан».

Принцип простой: если друг не сможет с первого раза выговорить «Сыктывкар» или «Башкортостан», то он может быть украинским шпионом.