В IT и точка. В Барнауле пройдёт бесплатная конференция о том, как стать программистом или дизайнером

Многие мечтают работать в IT, но не понимают, куда пойти и с чего начать. Узнать больше об обучении востребованной профессии можно на бесплатной конференции «В IT и точка», которая пройдёт в Барнауле 29 октября в конференц-зале АлтГИК.

Участников мероприятия ждёт:

Живое общение с крутыми специалистами-практиками IT-сферы. Гайды для новичков — как становятся айтишниками, какие люди достигают успеха в этой сфере (спойлер: вообще любые — в IT много гуманитариев), как определиться с первым и каждым следующим шагом. Актуальные знания без воды и «инфоцыганства». Выбор вектора развития. Спикеры расскажут, какие специалисты будут в тренде даже через 10 лет, и помогут определиться с выбором.

Эксперты конференции — действующие айтишники, руководители, HR-специалисты, которые имеют реальный бэкграунд в этой сфере.

Организатор мероприятия — компьютерная академия Top. С 1999 года здесь готовят программистов, дизайнеров и системных инженеров высшего уровня. Преподаватели учат понимать задачи, мыслить готовыми проектами и работать в команде.

Для участия в конференции нужно пройти регистрацию. Зайдите на официальный сайт «В IT и точка», нажмите «Зарегистрироваться», введите контактные данные и приходите по указанному адресу 29 октября. Мероприятие пройдёт с 10:00 до 17:00.



Компьютерная академия Top (АНО ДПО «Академия ТОП», филиал «Академия ТОП Барнаул»)

Тел.: +7 (3852) 72-14-10

Сайт