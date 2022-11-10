В каком банке пенсионерам дают бонусы и кешбэк на карту и кредит без справки о доходах

Россельхозбанк предлагает целый комплекс удобных программ для людей пенсионного возраста. Прежде всего — получать положенные выплаты на карту банка. А потом по ним — проценты на остаток средств по счёту, кешбэк 2,5% от суммы операций при оплате товаров и услуг в аптеках, а также бесплатное снятие наличных денежных средств в банкоматах других банков. А ещё — возможность накапливать и тратить бонусные баллы при подключении карты к бонусной программе «Урожай» от Россельхозбанка.

Для оформления необходимо обратиться в ближайший офис банка с паспортом и пенсионным удостоверением, заполнить заявление.

К пенсионной карте рекомендуют открыть специальный вклад для пенсионеров. При этом, как правило, условия по вкладам для этой категории клиентов более выгодные, чем по традиционным срочным вкладам. Клиент банка может обладать статусом пенсионера не только по выслуге лет, но и по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также при получении социальной пенсии.

Россельхозбанк предлагает конкурентные условия по сбережению в рамках вклада «Пенсионный плюс» с повышенной процентной ставкой. Выплата процентов ежемесячно (капитализация), снятие средств без потери начисленных процентов, предусмотрено и пополнение. Валюта вклада — рубли РФ. Неснижаемый остаток — 500 рублей при максимальной сумме вклада в 2 млн рублей. Срок вклада 365, 730 и 1095 дней.

Сейчас Россельхозбанк также проводит акцию «С нами надёжно!» по вкладу «Доходный» для пенсионеров, которые не являются клиентами банка. В рамках данной акции возможно оформить вклад «Доходный» до 8% годовых.

Всего в линейке целевых и нецелевых потребительских кредитов Россельхозбанка более 10 предложений. Большинство из них, включая одну специализированную программу, доступны для оформления пенсионерам.

При оформлении кредита «Пенсионный» необходимо учесть требования к заёмщику: возраст до 75 лет на момент возврата денег, постоянная регистрация на территории РФ и пенсионное обеспечение. Срок «Пенсионного» — до пяти лет и сумма до 3 млн рублей. К преимуществам кредита можно отнести то, что его выдают как работающим, так и не работающим пенсионерам. Есть возможность увеличения суммы за счет дохода созаёмщика. Дату и порядок погашения определяет заёмщик. За выдачу и сопровождение кредита нет комиссии, предусмотрена возможность досрочного погашения. Для оформления заявки нужны паспорт, пенсионное удостоверение и документ, подтверждающий доход. А при наличии подтверждённой учётной записи на сайте «Госуслуги» справка о доходах не требуется.

Кроме этого, для вас в любое время суток доступен онлайн-банк. Это удобное, безопасное и максимально оперативное управление банковскими продуктами через интернет самостоятельно, без посещения офиса. Подключение бесплатно. Там вы можете управлять уже имеющимися и оформлять новые продукты: кредитные и дебетовые карты, потребительские кредиты, вклады и счета. Оплачивать мобильную связь, ЖКХ, интернет, штрафы и налоги. Переводить деньги между своими счетами, по номеру телефона и номеру карты клиентам банка, в другие банки и с помощью СБП.

Подробную информацию по продуктам для пенсионеров можно получить в офисах Алтайского филиала Россельхозбанка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте.

Участником акции «С нами надёжно!» может стать физическое лицо, не обслуживавшееся ранее в АО «Россельхозбанк» до обращения в банк с целью участия в акции. Вид вклада: «Доходный»; валюта вклада: рубли РФ; срок размещения денежных средств: 395 дней, 540 дней; процентная ставка при размещении на 395 — 7,70%, при размещении на 540 — 8,00%; условия выплаты процентов: в конце срока; остальные условия по вкладу соответствуют условиям вклада «Доходный». Период проведения акции — c 00:00 (по мск вр.) 21.10.2022 по 23:59 (по мск вр.) 30.11.2022. Сроки акции могут быть изменены. Организатор акции — АО «Россельхозбанк» (Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015, место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3).