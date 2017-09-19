В каком случае оператор связи обязан создать отдельный лицевой счет?

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Роскомнадзор напоминает, в каких случаях оператор услуг связи обязан создать для абонента отдельный лицевой счет на контент-услуги.

Как сообщают в региональном управлении Роскомнадзора, в настоящее время значительно возросло количество обращений граждан по этому поводу.

Публикуем официальный комментарий федерального ведомства:

В соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" в случае привлечения оператором связи иных лиц к оказанию контентных услуг, за исключением услуг связи, оказываемых через единый портал государственных и муниципальных услуг, оператор связи на основании обращения абонента обязан создать отдельный лицевой счет, предназначенный только для оплаты данных услуг связи в пределах средств, находящихся на указанном лицевом счете.

До получения согласия абонента об оказании иных услуг связи, технологически неразрывно связанных с услугами подвижной радиотелефонной связи и направленных на повышение их потребительской ценности, в том числе контентных услуг, оператор связи должен предоставлять абоненту информацию о тарифах на услуги и кратком содержании данных услуг, а также о лице, предоставляющем конкретную услугу, и лицевом счете, с которого осуществляется списание денежных средств на оплату таких услуг.