В Каменской инфекционной больнице объяснили «ужасное состояние и холод» в учреждении

В Алтайском крае руководство Каменской межрайонной больницы сообщило, что капитальный ремонт в инфекционном отделении на данный момент сделать невозможно без приостановки лечебного процесса.

Ранее пациентка пожаловалась на ужасное состояние учреждения: краска слезает отовсюду, металлическая мебель начала ржаветь, а в палатах так холодно, что приходится ходить в валенках.

«В Каменском районе запланировано строительство новой поликлиники, которая объединит три амбулаторных подразделения Каменской межрайонной больницы. В дальнейшем будет рассмотрен и вопрос о капремонте в инфекционном отделении — пока, не остановив лечебный процесс, сделать это невозможно», — сообщили в пресс-службе больницы.

Сейчас три подразделения поликлиники — взрослое, детское и стоматологическое — располагаются в ветхих или приспособленных помещениях в разных частях города. Инфекционное отделение располагается в отдельном корпусе, которое тоже требует капремонта.

«В отделении соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы: в боксах есть бактерицидные лампы, рециркуляторы, отдельные санузлы, пациенты с различными инфекциями не пересекаются. В соответствии с графиком регулярно проводится дератизация грызунов», — подчеркнули в медучреждении.

Причина низкой температуры связана с качеством работы местных котельных, которые отапливают учреждение.

«Мы, к сожалению, не можем повлиять на качество работы котельных. Мы прилагаем все усилия, чтобы было не холодно. В каждой палате стоят обогреватели и выдаются дополнительные тёплые одеяла», — указали в больнице.