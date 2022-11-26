В казахстанском Алтае школьников освободили от уроков из-за сильных морозов
Дети учатся в режиме онлайн
26 ноября 2022, 12:05, Никита Черников
В городе Алтай Казахстана учеников начальных классов отправили на дистант из-за морозов. Как сообщает «Информбюро 31», в этом населённом пункте Восточно-Казахстанской области похолодало до -20 градусов.
В Риддере, где термометры показывали 26 градусов ниже нуля, дистанционно учились дети с 1 по 9 класс.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с 27 по 29 ноября похолодает до -30...-40 градусов.
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